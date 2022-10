Il velo che diventa una bandiera

Attraverso i canali social arrivano ogni giorni immagini delle rivolte e degli scioperi. In questo video, ripreso in una via della capitale Teheran, alcune studentesse attraversano la strada sventolando l'hijab, diventato il principale simbolo delle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata dalla “polizia morale” per aver fatto uscire dal velo una ciocca di capelli. Le manifestazioni che hanno fatto scendere in piazza migliaia di giovani hanno già provocato la morte di oltre 200 persone secondo le stime della Ong Iran Human Rights.

Alle proteste delle donne contro il velo e le restrizioni imposte dal regime si sono aggiunte anche quelle di operai, liberi professionisti e commercianti attanagliati dalla profonda crisi economica in cui versa l'Iran.