Gli studenti di Teheran formano la parola "sangue" e cantano slogan di libertà

A Teheran un gruppo di studenti si è riunito per cantare canzoni di protesta formando sulla strada la parola "sangue" in Farsi.

L'uccisione di Mahsa Amini, la donna curda iraniana di 22 anni morta il 16 settembre scorso dopo essere stata arrestata e percossa dalla polizia morale con l'accusa di “abbigliamento inappropriato” perché non indossava correttamente l'hijab, ha scatenato manifestazioni di protesta in tutto il Paese e la solidarietà a livello internazionale.

Alcuni giorni fa la versione ufficiale di Teheran che ha diffuso i risultati dell'autopsia effettuata dai medici dell'Organizzazione forense iraniana: "Mahsa Amini morta per malattia non per le percosse".

Reuters ha verificato la posizione degli edifici e delle strade viste nel video, che corrispondono a fotografie satellitari dell'area ma non è stata in grado di confermare la data in cui il video è stato girato.