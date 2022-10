Putin compie 70 anni: il macho, l'uomo forte al comando, lo "zar" della Russia

Vladimir Putin compie domani 70 anni e c'è già chi in Russia - come il giornalista d'opposizione Serghei Smirnov - gli ha augurato che questo sia “il suo ultimo compleanno al Cremlino”. Nonostante le critiche che iniziano ad arrivare dai circoli nazionalisti a lui sempre vicini, per via degli insuccessi nell'operazione speciale in Ucraina, il particolare culto della personalità che da tempo è stato costruito intorno al leader più longevo di Russia dopo Stalin non pare ancora vacillare. "Intorno a Putin non c'è mai stato un culto della personalità in senso “classico, in stile Grande Fratello”, spiega l'analista del Carnegie Center di Mosca Aleksandr Baunov, “non ci sono le sue gigantografie affisse per strada, anche se di recente si notano elementi nuovi che potrebbero aumentare, con il crescere della retorica della lotta ai nemici interni ed esterni al Paese”.

L'immagine idealizzata del presidente russo lo raffigura come un macho, apparso più volte a torso nudo, un uomo dalle sbalorditive capacità di ammansire gli animali. Così dalle acque fredde di un lago di montagna nell'ambito di una battuta di pesca alla caccia per tre giorni nel deserto siberiano, Putin si è fatto immortalare mentre accarezzava un raro cucciolo di tigre dell'Amur oppure etichettare una balena beluga o più semplicemente cavalcare. Un uomo forte privo di paure, capace di pilotare aerei e di andare sott'acqua a pochi metri o in profondità con un sottomarino. Amante della natura, della musica, tanto da suonare il piano, e lo sport. Gioca ad hockey ed è cintura nera e nono dan di Tae-Kwon-Do.