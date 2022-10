Putin incontra Il presidente degli Emirati Arabi Uniti: l'Opec+ tra gli argomenti centrali

La Russia e gli Emirati Arabi Uniti lavorano attivamente nell'Opec+ e le decisioni dell'organizzazione non sono dirette contro nessuno. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin sottolineando chele azioni di Russia ed Emirati sono mirate a creare stabilità nel mercato globale dell'energia. Lo riporta la Tass. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, è, infatti, in Russia dove ha incontrato il presidente Vladimir Putin. L'incontro precedente risale all'ottobre del 2019, quando il presidente russo si era recato ad Abu Dhabi per una visita di stato nella capitale emiratina dopo aver fatto tappa in Arabia Saudita.