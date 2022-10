Qatar 2022. Ecco gli stadi dove si giocheranno i mondiali di calcio

La costruzione degli impianti dove si disputeranno le partite dei Mondiali di calcio FIFA è stata e continua a essere al centro delle polemiche per il costo di vite umane e per le condizioni di lavoro semi schiavistiche dei lavoratori stranieri impiegati in questi anni. Secondo un’inchiesta del Guardian sarebbero almeno 6.500 i lavoratori provenienti da Paesi come il Pakistan, l’India e il Bangladesh morti nei cantieri in questi anni. Ora, a poche settimane dal calcio d'inizio, migliaia di lavoratori sono stati sfrattati da Doha per far posto ai tifosi in arrivo da tutto il mondo.

Lo stadio Lusail

Nel Lusail Stadium, con una capienza di 80.000 posti, si giocherà la finale della Coppa del Mondo di calcio Qatar 2022. L'impianto è stato progettato dallo studio del celebre architetto britannico Norman Foster e costruito appositamente per il torneo. Situato a 20 km a nord del centro di Doha, ospiterà sei partite dei gironi. Nella fase a eliminazione diretta qui si disputerà un match per ogni turno, fino alla finalissima. La forma a ciotola e il design intricato dello stadio sono un richiamo a motivi decorativi frequenti in tutto il mondo arabo. La prima partita in programma è la sfida tra Argentina e Arabia Saudita il 22 novembre.

Lo stadio Al Bayt

Domenica 20 novembre tutti gli occhi saranno puntati sullo stadio Al Bayt. Qui, davanti a 60.000 spettatori, si giocherà la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA 2022 tra la squadra di casa e l’Ecuador. Situato nella città di Al Khor, 35 km a nord di Doha, l’impianto si ispira al "bayt al sha'ar", la tradizionale tenda del popolo nomade del Qatar. Lo stadio è stato inaugurato l'anno scorso per la partita del Qatar-Bahrein della Coppa Araba. Lo stadio Al Bayt ospiterà anche altre cinque partite dei gironi, tra cui quella tra Spagna e Germania il 27 novembre, oltre a partite del turno a eliminazione diretta, tra cui una semifinale.

Gli altri stadi

Oltre al Lusail e all'Al Bayt, le due sedi principali, altre sei arene saranno protagoniste di Qatar 2022. Ai margini del deserto, 20 km a ovest del centro di Doha, si trova lo stadio Ahmad Bin Ali. È stato costruito appositamente per la Coppa del Mondo e ha sostituito una struttura preesistente. La facciata dell'impianto che ha una capienza di 40.000 posti si ispira alle dune e i motivi geometrici vogliono essere un riferimento al fascino del deserto, alla flora e la fauna autoctone, ma anche alla tradizione del commercio e degli scambi tra Paesi e culture. La prima partita che ospiterà sarà USA-Galles, il 21 novembre. Qui si giocherà anche uno degli ottavi di finale.

Lo stadio Al Janoub è un altro impianto da 40.000 posti. Si trova ad Al Wakrah, 22 km a sud del centro di Doha. Il design dell'arena è un omaggio alle vele delle tradizionali barche "dhow" del Qatar. Ospiterà sei partite della fase a gironi, a partire da Francia-Australia il 22 novembre, e un incontro degli ottavi di finale.

La prima prospettiva da cui si vede lo stadio Al Thumama è quella dall'alto. Molti voli internazionali infatti passano sopra l'impianto in fase di atterraggio e decollo. L'arena, con una capienza di 40.000 posti, si trova 12 km a sud del centro di Doha. La sua forma circolare è ispirata alla "gahfiya", il tradizionale berretto intrecciato indossato dagli uomini in tutto il mondo arabo. Qui giocheranno Senegal e Olanda. Lo stadio ospiterà una partita degli ottavi e una dei quarti di finale.

Circondato dalle università, l'Education City Stadium si trova 7 km a nord-ovest del centro di Doha. L'impianto, con una capienza di 40.000 posti, sarà inaugurato il 22 novembre con l'incontro tra Danimarca e Tunisia. Ospiterà anche una partita degli ottavi di finale e un quarto di finale.

Il Khalifa International Stadium è la principale arena calcistica del Qatar dal 1976 e probabilmente l'impianto più riconoscibile del torneo. Non è nuovo a ospitare grandi eventi sportivi: qui si è già giocata la Coppa del Mondo per Club FIFA e i Campionati Mondiali di Atletica IAAF. Situato ad Al Rayyan, a soli 5 km dal centro di Doha, lo stadio è stato rinnovato in vista del torneo, con 12.000 posti in più e l'illuminazione digitale. L'Inghilterra e l'Iran giocheranno qui la loro prima partita il 21 novembre. Il Khalifa ospiterà anche una partita degli ottavi di finale e la finale per il terzo posto.

Lo stadio 974 è forse quello che dimostra il design più innovativo tra tutti gli stadi del torneo. L'impianto, con una capienza di 40.000 posti, è stato costruito secondo un criterio modulare utilizzando container navali e acciaio ed è e il primo stadio di calcio coperto completamente smontabile rimontabile. Situato 10 km a est del centro di Doha, il progetto è un omaggio alla tradizione commerciale e di navigazione del Paese arabo. Il numero "974" che dà il nome allo stadio è il prefisso internazionale del Qatar e il numero esatto di container utilizzati per la sua costruzione. Messico e Polonia giocheranno qui la prima partita il 22. ,L'arena ospiterà anche una partita degli ottavi di finale.