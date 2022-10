RaiNews24 a Lyman liberata, non c'è un edificio intatto

In città sventola la bandiera ucraina ma non c'è un edificio intatto, anche la scuola è devastata. Il fronte è a venti chilometri, né vicino né lontano. Si sentono ancora esplosioni. Distruzione anche nelle campagne circostanti, e un cimitero di carri armati. La ferrovia, vitale per i rifornimenti nemici, è saltata. "Almeno qua i russi non sono riusciti a tenere i referendum", dice un residente. Negli ultimi quindici giorni nel Donbass sono stati liberati 2400 chilometri quadrati e 93 insediamenti.