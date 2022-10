Wendy Schmidt, vincitrice della Barcolana: "La vela non ha genere e non ha limiti di età"

Vince Deep Blue la Barcolana della rinascita, l'edizione numero 54, dopo tre edizioni sospese per vento forte e pandemia.

E' la prima volta che trionfa una timoniera nella storia della Barcolana. L'85 piedi ha tagliato il traguardo in 57 minuti e 47 secondi, davanti alla barca italiana dei fratelli triestini Benussi, Arca, che ha rotto una vela nella fase iniziale della regata. “La vela non ha genere e non ha limiti d'età - ha detto Schmidt - E' stata la regata piu' eccitante della mia vita", ha commentato la vincitrice, "in 15 anni di vela questo e' il mio momento più eccitante, assolutamente pazzesco, e c'è così tanta energia a Trieste".