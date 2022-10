Dopo il Naufragio: vite di superstiti alla grande tragedia del 3 ottobre 2013 a Lampedusa

Cosa è successo a chi è sopravvissuto alla tragedia del 3 ottobre 2013 in cui morirono 358 migranti? In 155 riuscirono a salvarsi. Tutti ora vivono all'estero. Noi abbiamo raccolto le storie di Fanus, tra le 5 donne scampate al naufragio, e di Aster, moglie di una vittima. Entrambe vivono in Svezia, dove le regole per restare nel Paese sono rigide ma inclusive. Il reportage di Angela Caponnetto e Antonello Travaglini