Resa dei militari russi all'esercito ucraino: mani alzate e la bandiera bianca sul cannone del tank

Un nuovo video, girato dai militari ucraini, mostra la resa di alcuni soldati russi sulla strada in direzione di Kherson. In questi giorni l'avanzata della controffensiva Ucraina si sta facendo sempre più determinata. “Le forze armate ucraine hanno iniziato una nuova fase di operazioni offensive nell'oblast di Kherson il 2 ottobre 2022. Avanzando verso sud, le unità ucraine hanno spinto in avanti la linea del fronte di ulteriori 20 km, guadagnando terreno principalmente lungo la sponda orientale dell'Inhulets e la sponda occidentale del Dnipro, ma senza minacciare le principali posizioni difensive russe”, scrive l'intelligence britannica su Twitter. “Le forze russe si sono ritirate - prosegue - È probabile che i loro comandanti considerino la crescente minaccia al settore di Nova Kakhovka come una delle loro preoccupazioni più urgenti. La Russia si trova di fronte a un dilemma: ritirare le forze di combattimento attraverso il Dnipro, che renderebbe più sostenibile la difesa di Kherson, oppure difendere le posizioni?”.