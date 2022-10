Riccardo Molinari: "Accanto a Meloni siede Salvini, è impegno ad attuare il programma"

"Presidente Meloni ci rallegriamo con lei perché è la prima donna a Palazzo Chigi, ma la Lega si è rallegrata per un'altra questione; lei ha vinto come leader di una coalizione che si è presentata agli elettori con un programma comune e che ora vuole attuarlo e questo è dimostrato dal fatto che accanto a lei siede il leader della Lega Matteo Salvini. Per la Lega questo è il principale impegno che alle parole delle campagna elettorale seguiranno i fatti". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia.