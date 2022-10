Il dramma degli adolescenti che non escono di casa

“Il ritiro sociale è una psicopatologia sommersa”, avverte Maria Pontillo, psicoterapeuta di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

"Questi ragazzi raramente hanno eccessi di rabbia o compiono dei gesti tali per cui arrivano al Pronto soccorso per cure psichiatriche immediate. Possono arrivare ad evitare i contatti con l’esterno anche per 4-5 anni. Molto spesso i genitori non sono in grado di riconoscere tempestivamente il problema e chiedere aiuto”.

E' fondamentale intervenire il più presto possibile, consultando neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti per affrontare efficacemente il problema. La collaborazione tra scuola e famiglia è decisiva per la prevenzione di atti autolesionistici.