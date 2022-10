Ritorsione di Mosca, le portarinfuse di grano resteranno ferme nel Bosforo “a tempo indeterminato”

Qualsiasi discorso su ulteriori passi della Russia rispetto all'accordo sul grano con l'Ucraina sarà possibile solo dopo che tutte le circostanze dell'attacco dell'Ucraina alle navi della flotta russa del Mar Nero saranno chiarite e il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affronterà l'argomento. Lo ha detto il viceministro degli esteri russo Andrey Rudenko, secondo quanto riporta la Tass. Nel frattempo le portarinfuse di grano ucraino restano ancorate nel Bosforo. L'Unione Europea ha invitato la Russia a revocare la sua decisione di ritirarsi dall'accordo, una mossa che ha minato gli sforzi per alleviare una crisi alimentare globale, mentre i russi chiedono un chiarimento in sede Onu.

“Prima di tutto, è necessario chiarire tutte le circostanze di quanto accaduto”, ha spiegato Rudenko, aggiungendo che questo attacco “viola tutti i termini che erano stati concordati in precedenza. Quindi, probabilmente, solo dopo che tutti i dettagli saranno chiari” si potrà discutere, ha aggiunto, ricordando che la Russia ha chiesto una riunione specifica del consiglio di sicurezza dell'Onu. "Solo dopo saremo in grado di dire quali saranno i prossimi passi”, ha continuato il viceministro chiarendo che al momento la Russia “ha annunciato la sospensione della partecipazione all'accordo, non il ritiro”.