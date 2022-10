Rockettaro, piercing al naso, parla in dialetto: così il partito della birra è terzo in Austria

Già il nome insospettisce, poi l'ironia, accompagnata da un sorriso costante, suggerirebbe una componente di comicità ben lontana dalla scena politica. Per chi è abituato a canoni tradizionali, e politici composti in giacca e cravatta, il 'Dr. Pogo' è una simpatica eccezione. E come. Al secolo Dominik Wlasny, il leader del partito della Birra si presenta come Marco Pogo: musicista e medico, alto, magro, occhiali da sole, capelli lunghi, tatuaggi da rockettaro, col piercing al naso e una cadenza dialettale viennese. E chi potrebbe votare uno così? Una domanda a cui gli analisti hanno provato a rispondere, perché il Bier partei, ovvero il partito della birra, alle Presidenziali di domenica scorsa ha incassato l'8,4% dei consensi salendo sul terzo gradino del podio alle spalle del presidente Alexander Van der Bellen e del candidato dell'ultradestra Fpoe Walter Rosenkranz. Pogo, come spiegano gli esperti, non è soltanto ironia, il suo impegno concreto lo avrebbe premiato. 35 anni, Wlasny oltre a essere un provocatore, un artista, capace di attrarre i giovani, un medico non più praticante, dopo il successo come musicista, è anche consigliere da due anni nel Comune di Vienna. In città il suo Bier partei è addirittura secondo. Poi a differenza dei politici tradizionali Pogo ha saputo sfruttare il social giovane, Tiktok, veicolando i suoi messaggi. Missione compiuta? Sì, a quanto pare un elettore under 30 su cinque l'ha votato.