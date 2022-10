Il video: scritte contro La Russa sulla saracinesca dell'ex sede MSI alla Garbatella

Una scritta contro il neoeletto presidente del Senato, Ignazio La Russa e una stella a cinque punte è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d'Italia, nel quartiere Garbatella a Roma. "La Russa Garbatella ti schifa", si legge, seguita da una stella e la sigla 'Antifa', sigla con cui si firma un collettivo antifascista internazionale di sinistra e una rete spontanea e transpartitica di militanti solitamente extraparlamentari, attivisti e simpatizzanti indipendenti. La sede è la sezione dell'ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane. Sono iniziate le indagini da parte della Digos che starebbe visionando i filmati di alcune telecamere presenti nella zona per tentare di individuare i responsabili.

Immediati i messaggi di condanna per il gesto e di solidarietà nei confronti del presidente del Senato da parte di tutto il centro destra a cui si è unito quello di Matteo Renzi: "Massima solidarietà al presidente del Senato per le scritte minacciose nel quartiere Garbatella, peraltro nello stesso quartiere in cui sono comparse la scorsa settimana minacce a me". Il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra invoca una presa di posizione anche da parte della forze di sinistra: “Per la sinistra il rispetto delle Istituzioni c'è soltanto quando si tratta di loro esponenti. Lo dimostra il silenzio degli esponenti del Pd alla gravissima minaccia verso il presidente del Senato”