Coppa del Mondo di rugby femminile, Italia-Francia. La capitana Furlan: “È la partita della vita”

“Sarà una bella sfida, è una di quelle partite per le quali ti prepari tutta una vita”, parola di Manuela Furlan, che commenta così il prossimo match nella Rugby World Cup contro la Francia, storico primo accesso per l'Italia ai quarti di finale in una competizione iridata e occasione per un leggendario ingresso alla semifinale.

La capitana della Nazionale femminile di rugby rievoca il suo infortunio subito immediatamente prima della partenza per la Nuova Zelanda, sede dei mondiali, e le difficoltà incontrate per recuperare nel minor tempo possibile la condizione fisica ottimale per scendere in campo contro le transalpine.

Ed è proprio in una partita contro le “cugine d'oltralpe” che l'estremo del Villorba ha subito l'infortunio che finora l'ha tenuta fuori dalla competizione ma “grazie allo staff, alle compagne di squadra e al CT Di Giandomenico sono riuscita a superare quel momento difficile”, dice l'Azzurra che partirà dalla panchina nel prossimo impegno.