Sul monopattino elettrico: Russel Crowe pubblica un "corto" della sua giornata romana

Nei giorni della sua permanenza a Roma per presenziare alla Festa del Cinema, l'attore neozelandese Russell Crowe non si perde certo le belle giornate di sole tipiche delle “ottobrate romane” per visitare la capitale. E lo fa in monopattino elettrico, accompagnato dalla fidanzata Britney Theriot. Nel video, un vero e proprio cortometraggio pubblicato sul suo profilo Twitter, la coppia sfreccia sui veicoli elettrici giù dal colle del Pincio verso Piazza del Popolo, per poi proseguire lungo via del Corso, fino ad arrivare alla piazzetta che ospita la Fontana di Trevi dove incontrano una coppia di amici. Il “film” termina ovviamente con l'obbligatorio lancio della monetina nelle acque della fontana, anch'essa protagonista di tante famosissime scene della storia del cinema.