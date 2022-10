Russian Book of Records, il singolare premio al ceceno Kadyrov: "Per le tante sanzioni ricevute"

Il capo della Cecenia può vantare, limitatamente al territorio russo, un “Guinness World Record” per il maggior numero di sanzioni personali al mondo. Ramzan Kadyrov, 46 anni, vicino al presidente russo Vladimir Putin, ne ha totalizzate 15 che diventano 68, in totale, contando parenti e collaboratori. “Oggi sono orgoglioso e felice. Non per le sanzioni, ma perché proteggo la religione dell'Islam, i nostri costumi e tradizioni e la sicurezza del nostro stato. Non c'è niente di più importante”, avrebbe dichiarato citando l'agenzia di stampa RIA Novosti. Nel dettaglio, dal 2011 le sanzioni sono così ripartite: 15 restrizioni dirette contro di lui, 10 contro i familiari, 28 contro gli associati, 9 contro le organizzazioni a lui vicine e 4 contro account Instagram e le restanti contro chi gestisce i suoi cavalli.