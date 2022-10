Sabrina Landucci, moglie di Mario Cipollini, commenta la sentenza di condanna dell'ex marito

Mario Cipollini è stato condannato in primo grado a tre anni dal Tribunale di Lucca. L'ex ciclista è finito a processo dopo la denuncia del 2017 per maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni personali nei confronti dell'ex moglie Sabrina Landucci e per minacce anche nei confronti del suo nuovo compagno. Per la donna, anche un risarcimento di 80 mila euro. Il pm aveva chiesto due anni e sei mesi per l'ex corridore toscano, i cui legali hanno già annunciato il ricorso. “È una sentenza difficile da commentare ma sono contenta, anche se è stato un percorso difficilissimo ed è stata una giornata difficile”, ha detto al termine dell'udienza Sabrina Landucci.