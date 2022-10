Salernitana - Spezia 1-0: i gol della partita

La Salernitana batte lo Spezia 1-0 e si prende un successo pesantissimo nel primo dei tre anticipi del sabato dell'11 giornata di Serie A. Allo stadio Arechi decide una perla di Mazzocchi all'interno di una sfida molto equilibrata e combattuta: si tratta della terza vittoria stagionale per la squadra di Nicola, che sale a 13 punti in classifica, mentre gli uomini di Gotti rimediano il sesto ko in campionato (tutti in trasferta e senza segnare) restando fermi a quota 9.