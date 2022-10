Saltano i concerti di Ligabue, confinato in una stanza d'albergo a Parigi: “Ho il Covid”

“Sono in una stanza d'albergo a Parigi. Purtroppo diventerà il posto in cui starò rinchiuso forse per una settimana. Dopo una notte in cui non sono stato bene, ho fatto il tampone e ho scoperto di avere il Covid. Saltano purtroppo il concerto al “Bataclan” di Parigi e allo “02 Shepherd's Bush Empire” di Londra. Vi lascio immaginare il giramento di balle, mi dispiace tantissimo per il disagio creato. Vi abbraccio”, sono le parole di Luciano Ligabue, in un video pubblicato sui social, dove ha annunciato di essere risultato positivo al Covid.