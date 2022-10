Salvini difende Fontana: “Chi lo conosce lo apprezza, essere cattolico non è un disvalore”

“Chi conosce Lorenzo Fontana lo apprezza, essere cattolico non è un disvalore”, sono state le parole di Matteo Salvini pronunciate per difendere Lorenzo Fontana dopo l'elezione a Presidente della Camera. Ma a poche ore da queste dichiarazioni il leader della Lega torna ancora a fare da scudo. “Prendersela con la moglie (e mettere la foto della figlia) per attaccare il Presidente della Camera è davvero una follia. A sinistra (giornalisti compresi) stanno veramente perdendo equilibrio, rispetto e buonsenso”, ha scritto Salvini su Twitter riportando il post della giornalista Elisabetta Ambrosi ("Come Fontana disprezzo anche la moglie"). Il post mostrato da Salvini sull'account di Ambrosi non c'è.