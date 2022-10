Salvini sul Presidente del Senato: "Calderoli è un grande, non volentieri facciamo un passo di lato"

“Il centrodestra governerà cinque anni darà dimostrazione di compattezza, di lealtà di coerenza. La sinistra si aspetta divisioni e litigi ma sono assolutamente fiducioso che ci occuperemo dei problemi degli italiani. Detto questo la Lega ha competenze. Roberto Calderoli è un grande che conosce ogni angolo e ogni articolo del Senato meglio di chiunque altro. Giochiamo di squadra e se c’è da fare un passo di lato come Lega per far partire il Governo, che sia al Senato o nella formazione del Governo lo facciamo e bene perché c’è tanto da lavorare”.