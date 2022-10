Samira in carcere in Iran: "La morte di Mahsa ha riportato tutto quel dolore a galla"

Samira ha lasciato l'Iran qualche tempo fa, "una donna interrotta" si sente così, mentre racconta la sua esperienza in un centro di detenzione della polizia morale, lo stesso in cui è stata trascinata e ha trovato la morte Mahsa Amini.

Una sera mentre tornava a casa è stata fermata da un gruppo di persone tra cui c'era una donna che l'accusò di non indossare correttamente il velo obbligatorio a causa di un pezzetto di stoffa rossa inserito nel suo hijab. “Mi stattonò e mi scaraventò in macchina”. Una volta arrivata al centro, Samira ha cercato di spiegare di non avere indossato “nulla di sbagliato” ma le hanno risposto che “parlava troppo” e le hanno inflitto una cauzione più alta, equivalente allo stipendio di un mese.

“La morte di Mahsa ha riportato tutto a galla, io non sono morta ma sono rimasta in silenzio, ora rivedo quei ragazzi e quelle ragazze lottare per i loro sogni in Iran, vogliono un mondo nuovo, non possiamo lasciarli soli ”, ha detto.