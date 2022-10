"Sanctuary", alla Festa del Cinema il film che parla di un erotico gioco di ruolo e di potere

Il concetto di “gioco” è al centro di Sanctuary, film in Concorso Ufficiale alla Festa di Roma e diretto dall'americano Zachary Wigon.

Gioco di ruolo, gioco nell'accezione americana di play, che significa anche recitare e gioco erotico, dato che la trama racconta il rapporto tra Christopher Abbott, giovane rampollo di una ricchissima famiglia di albergatori e Margaret Qualley, una escort, con ruolo di "dominatrice", che Christophe ha chiamato per soddisfare le proprie pulsioni masochiste.

I due protagonisti sembrano scambiarsi il potere e alternarsi nel soddisfare, manipolare, deludere e ricattare l'altro.

Il titolo è Sanctuary perchè “un santuario è un luogo in cui ci si sente protetti dalle pressioni esterne e il film si svolge tutto in un unico luogo che per me doveva essere sicuro”, ha spiegato il regista nella conferenza stampa di presentazione del film.

L' unico ambiente in cui il film è girato è anche il motivo per il quale il regista ha scelto di dividere la storia in capitoli “per far respirare il pubblico” ha spiegato Wigon alludendo alla possibilità di una location che potesse apparire claustrofobica, anche per la presenza, voluta, di poche finestre e colori intensi per trasmettere alta intensità emotiva.

Nessun giudizio, nessun ruolo scontato. “Il concetto del giudizio morale, da parte mia, è rimasto abbastanza fuori dal mio progetto: quello che mi interessava era mostrare due persone che mettessero in atto dei desideri e ne rivelassero i lati psicologici. Però – avendo fatto il critico cinematografico prima che il regista – ritengo interessantissimo che ciascuno possa fare delle connessioni e delle interpretazioni, è qualcosa di molto affascinante”, ha detto Wigon.

Le riprese del film son durate solo 18 giorni e le prove sono state davvero poche perché per il regista era molto importante che tutto fosse ben scritto d ogni cosa fosse già stata stabilita prima delle riprese per poi lasciare spazio solo alla profondità interpretativa dei due attori, scelti senza fare un casting.

Riguardo alla definizione di Potere, il regista ha detto: “Non saprei dare una definizione definitiva, ma pensando a come funziona il potere nella storia, credo sia relativo a una questione di controllo"

E riguardo al ruolo di Rebecca? “Ho fatto ricerche, leggendo libri, articoli e interviste a Dominatrici per prepararmi, anche se non è il mio approccio tipico, e anche il protagonista maschile aveva fatto lo stesso. Ma poi il più lo ha fatto la sceneggiatura, dove i personaggi erano tratteggiati molto precisamente”.

Alla domanda (la cui risposta è quella qui pubblicata per intero) su quale sia stato il viaggio emotivo dei protagonisti e se poi la figura della dominatrice sia davvero quella che dominante nella relazione, il regista ha replicato dicendo che: “Nell’ambito del gioco di ruolo, è lei ad avere il potere su di lui, ma quando si torna alla realtà, lui ristabilisce il controllo su di lei con il denaro. C’è una connessione tra il modo in cui questi diverse forme di potere sono mostrate e la drammatizzazione di come ciascuno dei personaggi cerca di controllare l’altro. E che valutare chi sia davvero a dominare è difficile perché se è lei a ricoprire quel ruolo, ma per volontà di lui, allora è lui a detenere il potere. Quindi, in qualche modo c'è un'alternanza”.