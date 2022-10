Sbaglia manovra e precipita con l'auto tra le tombe del cimitero: il video con il drone

Paura questa mattina a Cedegolo, comune della Valcamonica a pochi chilometri dal confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige, per un grave incidente in cui un’automobile è letteralmente precipitata nel cimitero.

Il 55enne conducente del veicolo, residente a Gremo (provincia di Bergamo), stava percorrendo la strada che sovrasta il camposanto quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. L’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria per poi precipitare nel cimitero, come si vede nel video ripreso da un drone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e i sanitari che hanno prestato le prime cure al 55enne. A lanciare l’allarme un operaio che si trovava nel cimitero per effettuare dei lavori di manutenzione.

L’uomo è stato poi elitrasportato all’ospedale Civile di Brescia mentre sul luogo dell’incidente è sopraggiunta la polizia locale per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni il 55enne non sarebbe in pericolo di vita mentre non ci sono altre persone coinvolte anche se alcune tombe sono state danneggiate.