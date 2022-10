È scontro sul labiale e presunto insulto di Giorgia Meloni a Giuseppe Conte: “Chieda scusa”

A distanza di qualche giorno non si placano le polemiche sul caso del video che riprende la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'Aula della Camera, mentre ascolta l'intervento in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento Cinquestelle la premier e Fratelli d'Italia incalza sul Next Generation EU e sul Pnrr. “Al Parlamento europeo vi sieste astenuti, ditelo agli italiani, se fosse stato per voi non lo avremmo avuto”. La reazione di Meloni al var è affidata alla lettura del labiale. A bassa voce sembrerebbe aver espresso una affermazione 'colorita', un insulto. In tanti hanno condiviso scrivendo ha detto “che mer**”. Ma dallo staff di Meloni, si precisa che la parola pronunciata dalla presidente del Consiglio sarebbe stata “che meriti”. Ora i Cinquestelle pretendono le scuse della premier: “Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità”, scrive su Twitter Chiara Appendino.