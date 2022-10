scudi, blindati, camionette, l'imponente dispositivo di sicurezza della polizia al rave di Modena

Al rave party di Modena le trattative intraprese dalle forze dell'ordine nei confronti degli occupanti del capannone abbandonato in via Marino sembrano puntare a una soluzione pacifica.

Al momento decine di pattuglie e blindati rimangono di fronte all'edificio in disuso, all'interno del quale si continua a ballare ma con la musica più bassa rispetto alla notte.

Anche il numero degli occupanti sta diminuendo e sembra si punti a far loro lasciare il capannone in maniera spontanea. "Tanto comunque ce ne andremmo via domani, non capisco il senso di sgomberarci", cos' all'Ansa uno dei partecipanti.

Per domani è infatti prevista la fine del Rave Party “Witchtek 2022”.