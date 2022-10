Senza voce Meloni risponde sui tempi per il governo. “Non chiedete a me, ma a Mattarella”

Senza cadere nelle provocazioni su Salvini ("Salvini pronto a fare ciò che è giusto per il Paese?"), la leader di Fratelli d'Italia ha rimarcato il lavoro della coalizione di centrodestra: “Mi pare che confermi un atteggiamento del centrodestra che sta avendo dall’inizio di questa avventura, siamo tutti concentrati sull’obiettivo, e l'obiettivo è dare a questa nazione un governo che possa offrire le risposte migliori in un tempo che sicuramente facile non è”, ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni uscendo dalla Camera dei Deputati. E alla domanda sui tempi della formazione del governo, Meloni ha risposto: “Non dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”.