La "tre giorni" di Vasco Rossi nella Capitale, tra musica, Lupa d'oro e cinema

Vasco Rossi sarà martedì 8 novembre a Roma, al Cinema Moderno, per la premiére del docufilm tratto dal suo concerto Live da record al Circo Massimo, con 140.000 spettatori, che hanno invaso l'arena l'11 e 12 giugno scorsi. Il giorno dopo, il 9 novembre, Vasco sarà in Campidoglio, per ricevere la ''Lupa

d'oro'', la prestigiosa onorificenza che la Città di Roma gli conferisce per il profondo legame di affetto con la città che dura da oltre 30 anni. Infine, Vasco sarà su RaiRadio2, ospite esclusivo nel programma radiofonico di Gino Castaldo e Ema Stokholma ''Back2Back'', in onda venerdì 11 alle ore 21, disponibile

anche su Raiplay.