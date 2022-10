Seul, tragedia di Halloween, oltre 400 i soccorritori al lavoro

Nel quartiere della movida Itaewon si erano ammassate oltre 100 mila persone in uno dei primi eventi di massa senza mascherine anti-Covid. Stando a quanto riferito da funzionari dell'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco e del ministero dell'Interno, sono stati schierati nelle strade per assistere i feriti più di 400 soccorritori e 140 veicoli da tutta la nazione, compreso tutto il personale disponibile a Seul. Secondo i sopravvissuti le strade intorno a quella dove è scoppiata la calca, la principale via pedonale, erano così affollate da rendere difficile l'arrivo dei servizi di emergenza.