Siani: Via Argine 310 è un film sul dramma degli operai Whirpool che parla di tutti gli operai

“Sperare non basta - è stato detto nella conferenza stampa di presentazione di Argine 310 - bisogna credere. E noi ci crediamo che riusciremo a recuperare la dignità che ci è stata tolta negli ultimi tre anni".

Con la voce narrante di Alessandro Siani, il film di Gianfranco Pannone, oggi in anteprima assoluta, come Special Screening, alla 17a edizione della Festa del Cinema di Roma racconta il dramma degli ex lavoratori della Whirlpool di Napoli-Ponticelli conclusosi, pochi mesi fa, con il licenziamento di 316 operai dopo la chiusura del sito.

In Via Argine, dove c’era lo stabilimento della multinazionale, tre anni è nato il presidio “Whirlpool–Napoli non molla”.