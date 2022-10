Sofo, FdI: “La Ue chiuda le porte all’immigrazione illegale, non diventi un gigantesco Squid game”

“Gli ultimi dati Eurostat ci dicono che 100 milioni di europei, un cittadino su 5, vivono in condizione di povertà. E in questo contesto il conflitto ucraino ha portato in Europa 11 milioni di rifugiati, che sfuggono da un conflitto in cui siamo direttamente coinvolti. Nel nostro continente risiedono anche 5 milioni di clandestini, un flusso migratorio illegale che ingrassa le tasche delle Ong, ma che svuota quelle dei nostri sistemi di inclusione sociale. Urge più che mai che l'Ue chiuda le porte all'immigrazione illegale e ponga fine alla logica dell'accogliamoli tutti, per evitare che l'Europa diventi un gigantesco ‘Squid game’, dove 120 milioni di poveri siano costretti a scannarsi tra di loro sotto lo sguardo delle élite progressiste”, ha dichiarato l'eurodeputato di FdI-Ecr, Vincenzo Sofo, intervenendo in Plenaria a Strasburgo.