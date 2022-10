"L'Iran diventerà un nuovo Iran", 5 cantanti e un'attrice, in un video che racconta le proteste

Il video è stato pubblicato dalla cantante iraniana Sogand insieme alle altre 4 colleghe: tutte loro vivono fuori dall'Iran, ma si sono riunite per sostenere le proteste. “Tu, l'interprete dei nostri sogni secolari” si legge tra i versi della canzone, “Tu, il conforto dell'anima di questa terra dolorosa”. “Il mio Iran, la stanza delle torture degli innocenti, il mio Iran: ottanta milioni di ostaggi. Voi che condividete il mio cuore spezzato, le nostre notti in lacrime si trasformeranno in una tempesta”. “Sotto una radice, miei compatrioti, l'Iran sarà di nuovo l'Iran. L'Iran tornerà ad essere l'Iran”.