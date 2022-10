Soldato ucraino gioca a Candy Crash a bordo del carro armato diretto al fronte

Mentre il presidente russo, Vladimir Putin, ha rispolverato la sua retorica anti-Occidente accusandolo di fare un “gioco pericoloso e sporco”; Mentre l'Ucraina è impegnata nella controffensiva nelle regioni filorusse; Mentre 30.000 persone si stanno mobilitando per gli eventi di “Europe for Peace”, in vista della manifestazione per la Pace del 5 novembre, al fronte si continua a combattere. Dopo otto mesi di guerra i soldati sono provati. E quale migliore occasione per un po' di distrazione. Nel caso specifico un militare si distrae per qualche minuto giocando a Candy Crash mentre il carro armato punta in direzione del fronte.