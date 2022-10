Soldi sulla carreggiata: la rapina, l'inseguimento in autostrada e il bottino recuperato a fatica

La pioggia di denaro in autostrada racconta una rapina iniziata poco prima in un negozio di Santiago del Cile, conclusa con un inseguimento in auto della polizia. Sono le telecamere di sorveglianza sull'autostrada a mostrare i sospetti che lanciano il sacco pieno di soldi dai finestrini. L'auto che segue rompe la busta, passandoci sopra con la ruota, permettendo a dozzine di pesos cileni di svolazzare lungo la carreggiata. Stando a quanto dichiarato dai media locali, i presunti rapinatori avrebbero sottratto quasi 10 milioni di pesos cileni, l'equivalente di 10.300 dollari. Soldi recuperati, a fatica, dagli agenti.