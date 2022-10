Soumahoro entra alla Camera: il discorso commosso, il pugno chiuso, gli stivali sporchi di fango

“Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria. Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà”. Cosi, in un post su Twitter, il neo-deputato Avs Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale impegnato nella difesa dei diritti dei braccianti. Nel post anche una foto che lo ritrae all'interno di Montecitorio con gli stivali infangati.