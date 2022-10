Soumahoro risponde a Meloni: “Anch'io provengo dal basso. Italiani si nasce e si diventa”

“Vogliamo parlare a nome di chi conosce la fame, la fatica e il sudore, di chi è precario, sfruttato, marginalizzato, ma vogliamo parlare anche a nome di chi porta sulla propria pelle le cicatrici della discriminazione o di chi ha un diverso orientamento sessuale, una diversa provenienza geografica, di chi lavora per mandare avanti l'Italia e si trova senza servizi, di chi vive in città dormitorio, di chi lavora ma non riesce a mandare avanti la famiglia, di chi è costretto a migrare, come i nostri giovani, o di chi viene nel nostro Paese”, ha detto Aboubakar Soumahoro (Verdi-Si) intervenendo alla Camera al dibattito sulla fiducia al Governo.