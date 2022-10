Sparatoria in un asilo nido in Thailandia: ex poliziotto uccide 34 persone

Era stato licenziato a giugno, dopo essere stato arrestato per possesso di stupefacenti, il caporale Panya Khamrab, che oggi ha fatto irruzione in un centro per l'accudimento di bambini in età prescolare e ha preso a sparare e accoltellare qualsiasi essere umano che trovasse sulla sua strada, senza fare troppe differenze per età. Il bilancio ancora non definitivo della strage, avvenuta a Nongbua Lumphu, nel nord-est del paese, è atroce: tra 34 e 36 morti, due terzi dei quali bambini per lo più d'età tra due e tre anni.

Tra le vittime ci sarebbero anche la moglie e un figlio o figlia dell'assassino, che ha quindi diretto la sua furia omicida anche nei confronti della sua stessa famiglia, prima di suicidarsi, secondo quanto ha comunicato l'Ufficio investigativo tailandese. Altre 12 persone sono rimaste ferite, otto delle quali gravemente. L'ospedale della cittadina tailandese ha lanciato un appello urgente per chiedere ai donatori di sangue di farsi avanti.

La strage ha avuto inizio alle 12.10 locali. La polizia non ha ancora fornito dettagli per comprendere cosa ha innescato la sua furia. Dopo aver massacrato i bambini e adulti nel centro, Panya Khamrab è fuggito su un pick-up bianco. In seguito la polizia ha dato notizia del suo suicidio.

Il primo ministro tailandese Prayut Chan-o-cha ha espresso con un messaggio Facebook le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, descrivendo la strage un evento "scioccante". Le immagini che circolano sui social network riprese dalla scena del massacro, mostrano i familiari dei bambini in una condizione di disperazione.

Presso la struttura erano ospitati 30 bambini in età prescolare, secondo quanto ha affermato all'agenzia di stampa Reuters un responsabile locale. Quando l'ex poliziotto ha fatto irruzione, per loro era il momento del pranzo. L'assassino ha dapprima sparato a quattro o cinque membri dello staff, una delle quali era incinta di otto mesi.