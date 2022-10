Spaventoso incidente al debutto per il nipote dell'ex pilota di F1 Michael Schumacher

Il ventenne debuttante in Dtm (Deutsche Tourenwagen Masters, il campionato tedesco per auto da turismo, Ndr), David Schumacher, nipote dell'ex pilota di F1 Michael Schumacher e figlio di Ralf Schumacher, si è rotto una vertebra lombare nel grave incidente di sabato a Hockenheim e deve indossare un corsetto. “Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che una vertebra lombare era rotta”, ha fatto sapere Ralf Schumacher.