Il pericolo della deforestazione nell'inchiesta di Spotlive "l'affare dei tagli boschivi"

Conduce Valerio Cataldi. Parleremo del pericolo deforestazione con Ludovica Jona, autrice dell'inchiesta di Spotlight "l'affare dei tagli boschivi ", in studio Gaia Angelini, presidente di Green Impact, collegati Alessandro Bottacci, del Gruppo Unitario per le Foreste Italiane, già Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Ferdinando Laghi, vice presidente di "Isde -Medici per l'Ambiente" Italia.