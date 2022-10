Stoltenberg: “Putin sta fallendo in Ucraina e ricorre ad attacchi orribili”

“L'Ucraina ha slancio e continua a fare guadagni significativi mentre la Russia ricorre sempre più ad attacchi orribili e indiscriminati ai civili e alle infrastrutture critiche. Il presidente Putin sta fallendo in Ucraina, i suoi tentativi di annessione, la mobilitazione parziale e la sconsiderata retorica nucleare rappresentano l'escalation più significativa dall'inizio della guerra e mostrano che questa guerra non sta andando come previsto”, sono le parole del Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa.