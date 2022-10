Stonebreakers, "la battaglia americana sui monumenti storici non era la cancellazione della storia"

“Stonebreakers”, il documentario diretto da Valerio Ciriaci che affronta il tema della battaglia sui monumenti storici durante la rivolta Black Lives Matter e l’elezione presidenziale, sarà presentato in anteprima mondiale nella 63° edizione del Festival dei Popoli di Firenze, sabato 12 novembre, nella sezione Concorso Italiano.

Valerio Ciriaci, regista italiano che vive a New York, è già stato premiato allo stesso Festival e con il Globo d’Oro per il miglior documentario per “If Only I Were That Warrior”.

“Stonebreakers” apre domande sul rapporto tra Storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato. Il documentario infatti racconta quanto avvenuto negli Stati Uniti nel 2020: nel mezzo dell’elezione presidenziale e della rivolta dei “Black Lives Matter”, il movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro il razzismo, scoppia la battaglia sui monumenti storici: un conflitto culturale che travolge statue di Cristoforo Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano.

Spiega il regista: “Quando l’onda delle proteste del Black Lives Matter si è riversata per le strade delle maggiori città americane a New York avevo da poco messo in pausa la produzione di un documentario sul mito di Cristoforo Colombo e sulle controversie legate alla celebrazione del Columbus Day. Con l’arrivo della pandemia il tema sembrava finito in secondo piano, ma ho dovuto ricredermi subito, quando la prima statua di Colombo è stata abbattuta nel mezzo delle proteste per l’uccisione di George Floyd. Ho deciso in quel momento di allargare lo sguardo del film, di non fermarmi a Colombo e di affrontare il nodo della memoria americana nella sua totalità. 'Stonebreakers' è sia la testimonianza di una stagione straordinaria che un contributo a un dibattito pubblico sul ruolo della memoria e della public history. Fare i conti con il passato non significa congelarlo dentro un monumento, ma affrontarlo, riaprirlo alla discussione e continuare ad attualizzarlo. Mi auguro che questo film possa incoraggiare il suo pubblico a condividere questa responsabilità e a immaginare monumenti che non rappresentano solo eroi armati a cavallo che si impongono dall’alto di un piedistallo, ma che esprimano una storia di cui siamo al tempo stesso spettatori, interlocutori e critici protagonisti”.