Stromboli, nuove immagini mostrano la colata lavica dal cratere fino al mare

Una nuova esplosione si è verificata intorno alle 4 del mattino sull'isola di Stromboli. L'eruzione dal cratere ha provocato, una piccola onda di tsunami. “Siamo assolutamente preparati - ha dichiarato il sindaco di Lipari Riccardo Gullo - Sappiamo che questa è una fase parossistica e la seguiamo con attenzione. Sull'isola in questo momento ci sono circa 600 persone tra residenti e turisti ma sono tutti tranquilli perché dal lato dell'abitato non ci sono fenomeni così forti da mettere in allerta”.