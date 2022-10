Su-30 russo precipita sulle case di Irkutsk, città di 600 mila abitanti nella Siberia centrale

Un aereo da guerra russo, un Su-30, si è schiantato contro un edificio residenziale nella città siberiana di Irkutsk domenica, entrambi i membri dell'equipaggio sono morti: è il secondo incidente in meno di una settimana in cui un aereo da combattimento si è schiantato su una zona residenziale fuori dal teatro di guerra, analisti dicono che potrebbe essere il sintomo della pressione che la guerra in Ucraina sta mettendo sull'aviazione russa. In 8 mesi, dall'inizio del conflitto, sono ben 11 gli incidenti all'aviazione militare di Mosca, NON accaduti sul campo di battaglia:

▪️24 febbraio An-26 precipita vicino a Voronezh. L'equipaggio è morto;

▪️8 aprile MiG-31 nella regione di Leningrado. L'equipaggio si salva eiettandosi;

▪️ Il 17 giugno, Su-25 nella regione di Belgorod. Il pilota è riuscito a eiettarsi;

▪️ Il 21 giugno, Su-25 nella regione di Rostov. Il pilota è morto;

▪️ Il 24 giugno, IL-76 a Ryazan. Quattro persone sono morte;

▪️11 settembre Su-34 in Crimea. I piloti sono riusciti a eiettarsi;

▪️Il 1 ottobre l'aereo all'aeroporto "Belbek" in Crimea. Il pilota si è salvato;

▪️ 9 ottobre Su-34 nella regione di Rostov. I piloti si sono salvati;

▪️ 9 ottobre Dom-25 nella regione di Rostov. Il pilota è morto;

▪️Il 17 ottobre, Su-34 si è schiantato contro una condominio a Yeysk. Il pilota si è salvato eiettandosi, ma 14 persone sono morte.