Storica incoronazione del Re Zulu. Per la prima volta è riconosciuta da un presidente sudafricano

Canti e balli celebrativi hanno riempito lo stadio principale della città costiera di Durban, in Sudafrica, per la storica incoronazione del Re Zulu Misuzulu Sinqobile kaZwelithini, che oggi è stato formalmente riconosciuto come monarca. Si tratta della prima incoronazione Zulu da quando il Sudafrica è diventato una democrazia nel 1994 e la prima a vedere coinvolto un presidente nero, ovvero Cyril Ramaphosa. Nel video il momento della celebrazione.

Ad agosto era stato incoronato nel palazzo reale di KwaKhangelamankengane, a Nongoma, nel corso di una cerimonia tradizionale durante la quale ha indossato (tra le proteste degli animalisti) la pelle di un leone che appositamente cacciato e ucciso pochi giorni prima.

Con oltre 12 milioni di persone, gli Zulu sono la più grande etnia del Sudafrica e si trovano principalmente nella provincia costiera del KwaZulu-Natal. Durante il regime dell’apartheid, gli zulu venivano considerati come cittadini di livello inferiore: oggi (almeno in teoria) godono degli stessi diritti degli altri cittadini sudafricani.