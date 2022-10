Sui social circola un video della centrale elettrica russa di Belgorod in fiamme

Sui social stanno circolando dei video che mostrano la centrale elettrica di Belgorod in fiamme. La città russa si trova a pochi chilometri a est del confine con i territori del Donbass recentemente annessi alla Russia dai referendum che la comunità internazionale non riconosce. La provincia, “oblast” in russo, di Belgorod è stata in passato teatro di altri incendi ed esplosioni “misteriose” la cui responsabilità è stata sempre reciprocamente rimbalzata tra Russia e Ucraina. In questo caso le autorità russe attribuirebbero l'incendio ad un sovraccarico di corrente.