Tennis and Friends, la salute scende in campo

Tennis & Friends - Salute e Sport torna il 7, 8 e 9 ottobre al Foro Italico di Roma per promuovere corretti stili di vita attraverso sport, divertimento e prevenzione.

Il progetto sociale Tennis & Friends che dal 2011 ad oggi ha realizzato 164.000 visite gratuite quest’anno punta più che mai sui ragazzi. Al centro della manifestazione c’è l’educazione alla salute e alla prevenzione per i più giovani che rappresentano il futuro e che, dopo il lungo periodo di pandemia, devono riprendere un corretto stile di vita. Tema rispetto al quale il Prof. Giorgio Meneschincheri, Presidente e Fondatore di Tennis & Friends - Sport e Salute, propone bonus e borse di studio per sostenere le famiglie in difficoltà economica, garantendo così l’attività sportiva dei figli. La prevenzione si associa sempre allo sport: infatti la promozione dell’attività fisica è da considerarsi un’azione di benessere pubblico prioritario, inserita nella programmazione sanitaria a livello mondiale.