Tommaso Foti: "Questa alleanza è di destra-centro come hanno deciso gli elettori"

Oggi è un giorno storico perché viene dimostrato che anche una ragazza della Garbatella può arrivare a Palazzo Chigi, con la destra; ed è un giorno storico perché questa alleanza è di destra-centro come hanno deciso gli elettori". Lo ha detto Tommaso Foti, vicecapogruppo di Fdi, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia. "La nostra coalizione - ha aggiunto - non è una cartello elettorale, dal 1994 ha sempre avuto un obiettivo comune: noi non abbiamo mai fatto cartelli elettorali e nemmeno liste civetta per vincere le elezioni. "Siamo certi che il suo percorso non sarà facile - ha detto ancora Foti - ma la convinzione e l'orgoglio di chi capisce che quella che abbiamo davanti è una sfida epocale. Attenzione non ci sono scorciatoie o furbizie: ci sediamo su quei banchi nel momento peggiore, ma onoreremo quei banchi, facendo le misure necessarie a far ripartire il paese". "Il suo governo non sarà una avventura la destra è coraggio o non è, è per la patria o non è, noi siamo pronti a servire la patria", ha concluso Foti.