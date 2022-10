Tonino Lamborghini: "Dire che il film sulla mia famiglia mi emozioni è poco"

“Lamborghini - The man behind the Legend”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta la storia di Ferruccio Lamborghini, un uomo figlio del suo tempo dal genio ineguagliabile e vera icona dell'industria automobilistica.

L'ascesa di Ferruccio Lamborghini, da figlio di agricoltori a industriale di fama mondiale, ha coinciso con il cambiamento dell'Italia del dopoguerra da nazione agricola a nazione industriale. E questo è stato uno dei punti di partenza per la realizzazione del film