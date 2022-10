Ucraina: militari di Kiev sventolano la bandiera all'ingresso di Lyman

Militari ucraini hanno diffuso un video, rilanciato dall'ufficio del Presidente Volodymyr Zelensky, in cui due soldati sventolano la bandiera nazionale all'ingresso della cittadina di Lyman, in corrispondenza del segnale che indica la località. Il comando orientale di Kiev ha spiegato che sono in via di attuazione "misure di stabilizzazione".

Le forze ucraine riferiscono di avere completamente circondato la città strategica di Lyman occupata dai russi, che si trova nell'est dell'Ucraina in una delle quattro aree di cui Vladimir Putin ha dichiarato l'annessione cioè la regione di Donetsk.

Anche il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, lo ha riferito, aggiungendo che sono circa 5 mila i soldati russi intrappolati in città e che tutte le vie di rifornimento delle forze russe a Lyman sono bloccate. "Gli occupanti hanno chiesto al loro comando di potere andare via, cosa che hanno rifiutato", ha detto Haidai in un'intervista in tv, aggiungendo che "ora hanno tre opzioni: provare a sfondare, arrendersi o morire".

Non è stato possibile trovare una verifica delle affermazioni di Haidai. La Russia non ha confermato che le sue forze sono state circondate e gli analisti affermano che Mosca sta inviando più truppe nell'area.